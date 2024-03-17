الأعراض الرئيسية للجلطة الدموية.. طرق الوقاية منها

قال جراح الأوعية الدموية مكسيم فيكنتيف لـ MK، جلطات الدم هي جلطات دموية تتراكم في أي جزء من الجهاز القلبي الوعائي (الأوعية الدموية، تجاويف القلب).

ويكمن الخطر في أي لحظة يمكن لجزء من جلطة الدم أن يهرب ويدخل إلى الشريان الأورطي مع مجرى الدم - وهذا يسبب احتشاء عضلة القلب، ويمكن أن تنتقل الجلطة الدموية أيضًا إلى شريان في الدماغ، مما يسبب سكتة دماغية إقفارية، وإذا دخل الأمعاء يتطور نخر الأنسجة، وإذا اخترق أوعية الأطراف تتطور الغرغرينا، ويمكن أن تؤدي الجلطة الدموية التي تتشكل في أوردة الساقين إلى انسداد الشرايين الرئوية والوفاة.

لسوء الحظ، في المراحل الأولية، يكون تجلط الدم بدون أعراض - ليس فقط المرضى أنفسهم، ولكن حتى الأطباء لا يمكنهم الشك في وجود خطأ ما.

كما أشار فيكنتييف، فإن الوقاية من تجلط الدم تتوافق تمامًا مع مفهوم نمط الحياة الصحي: من الضروري تخصيص وقت كافٍ للنشاط البدني، والمشي كثيرًا وممارسة التمارين لمدة 30 دقيقة مرتين على الأقل في الأسبوع.

أخبر طبيب القلب أوليغ فارفولوميف موقع MedicForum على وجه التحديد عن كيفية تحديد إمكانية تشكل جلطة دموية في الجسم.

يقول فارفولوميف: "يمكن أن تختلف أعراض الجلطة الدموية اعتمادًا على موقعها وحجمها".

علامات تشير إلى احتمالية حدوث جلطة دموية

التورم والألم

إن الشعور بالتورم أو الألم أو الشعور بالثقل في أطرافك، وخاصة ساقيك أو ذراعيك، قد يكون علامة على وجود جلطة دموية.

الحمى

الشعور بالدفء أو الدفء في منطقة تجلط الدم قد يكون علامة على الالتهاب الناتج عن تجلط الدم.

احمرار الجلد

قد تكون المنطقة المحيطة بجلطة الدم حمراء أو ذات لون جلد أكثر إشراقًا بسبب الالتهاب.

الألم أو الانزعاج عند لمسها

الشعور بالألم أو الانزعاج أو الثقل في منطقة الجلطة الدموية عند لمسها أو تحريكها قد يكون علامة على وجودها.

الشعور بالدفء أو النبض

قد يشعر بعض الأشخاص بالدفء أو النبض في منطقة تجلط الدم.

ضيق في التنفس وألم في الصدر

إذا انتقلت جلطة دموية إلى الرئتين، فيمكن أن تسبب ضيق في التنفس، وألم في الصدر، ونبض سريع.

الصداع وتغيرات في الرؤية

في حالة وجود جلطة دموية في الأوعية الدموية للدماغ، قد تشمل الأعراض الصداع وتغيرات في الرؤية والدوخة وفقدان التنسيق.

ألم في البطن

يمكن أن تسبب جلطات الدم في أوعية البطن آلامًا في البطن وغثيانًا وقيءًا.

الجلد الأزرق أو الشاحب

في بعض الحالات، قد يبدو الجلد في منطقة تجلط الدم أزرقًا أو شاحبًا بسبب ضعف الدورة الدموية.

خلل في الأعضاء

اعتمادًا على موقع الجلطة الدموية وحجمها، قد تحدث أعراض مختلفة بسبب خلل في الأعضاء المجاورة لها.

من المهم أن نتذكر أن هذه الأعراض قد لا تكون نموذجية بما فيه الكفاية وقد تكون مرتبطة بأمراض أخرى وإذا كنت تشك في وجود جلطة دموية، فمن المهم مراجعة الطبيب على الفور للتشخيص والعلاج.