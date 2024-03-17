مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7| القبض علي يحيى شقيق أمير كرارة

شهدت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7 والتي تعرض عبر شاشة قناة on في تمام الساعة التاسعة مساء، بمشهد يجمع ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة مع شقيقه الضابط يحيى الذي يقدم دوره الفنان تامر نبيل.



تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7

ملخص الحلقة 7 من مسلسل بيت الرفاعي

وحاول يحيى خلال أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7 أن يسلم شقيقه ياسين للشرطة ويلقى القبض عليه وبالفعل حاول الإمساك به عندما علم أن سيارة الشرطة قد وصلت ولكن نجح ياسين في الإفلات منه والهروب مجددا.

مسلسل بيت الرفاعي



ولكن عندما وصلت الشرطة وتحدثت مع الضابط يحيى شقيق ياسين كانت المفاجأة بأنهم اكتشفوا أن السيارة المتورطة في تهريب دكتور ياسين خاصة بالعائلة وبناء عليه تم إصدار أمر بالقبض على يحيى.

وبالفعل تم التحقيق معه وصدر أمر بحبسه خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق، وحاول فاروق أن يعرض على أولاد عمه العودة مجددا للمنزل ولكنهم رفضوا.

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8

وموعد عرض الحلقة 7 من مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة على قناة on drama، يكون في الساعة 2 صباحًا والساعة 6:15 صباحًا والإعادة الأخيرة الساعة 4:45 مساءً من اليوم التالي.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة ويشاركه كل من الفنان أحمد رزق، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان سيد رجب، الفنانة صفاء الطوخي، الفنانة ملك قورة، الفنان محمد لطفي وتأليف بيتر ميمي وإخراج نادر جلال.

مسلسل بيت الرفاعي

أحداث مسلسل بيت الرفاعي

وأحداث مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة الذي يؤدي دور ياسين طبيب، تتلخص في أن والده يتوفى بعد نقاش حاد بينهما ويتم اتهامه بقتله، ويحاول الدكتور الهروب من الشرطة باصطحاب ابنته، فيما تحدث صراعات بين ياسين وابن عمه فاروق الذي يؤدي دوره الفنان أحمد رزق، وتتوالى الأحداث.