كيف يؤثر فشل هرمونات الغدة الدرقية على الجلد.. طبيبة توضح 10 أعراض

أمراض الغدة الدرقية لها تأثير سلبي إلى حد ما على صحة الإنسان، وأخبرت إيلينا مامونتوفا، رئيسة قسم الغدد الصماء في مركز التشخيص السريري ما هي الإشارات التي يمكن أن تشير بالضبط إلى وجود غدة درقية غير صحية وتظهر اضطرابات الغدة الدرقية في أشكال مختلفة.

وبالتالي، مع زيادة وظائف الأعضاء (التسمم الدرقي)، قد يحدث تورم في الأنسجة الموجودة خلف مقلة العين، ويحدث هذا بسبب زيادة حجم الأنسجة والعضلات المدارية، مما يؤدي إلى ضغط مقلة العين للأمام بالإضافة إلى ذلك، قد يحدث رمش متكرر وإحساس بوجود "رمال" في العين، ويتطور الدمع.

وعندما تنخفض وظيفة الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية)، قد يتطور تورم الدهون تحت الجلد حول مدار العين وتؤثر التغيرات في وظيفة الغدة الدرقية أيضًا على حالة الجلد، وفي حالة الانسمام الدرقي، يزداد نشاط الجهاز الكظري الودي ويتطور التعرق الشديد - يزداد تدفق الدم إلى الجلد، ونتيجة لذلك يصبح ساخنًا ومخمليًا ورطبًا، وعلى خلفية انخفاض وظائف الأعضاء، على العكس من ذلك، هناك جفاف الجلد، وتقشير وحتى خشونة الجلد.

وقصور الغدة الدرقية، أو انخفاض وظيفة الغدة الدرقية، يمكن أن يظهر في أعراض مختلفة، والتي يمكن أن تختلف في شدتها وفردية لكل شخص، كما تقول أنتونينا جوريفا، أخصائية الغدد الصماء خصيصًا لـ MedicForum.

أعراض رئيسية لقصور الغدة الدرقية:

التعب والضعف: يعد الشعور بالتعب المستمر، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من الراحة، من أكثر أعراض قصور الغدة الدرقية شيوعًا.

زيادة الوزن: قد يعاني الأشخاص المصابون بقصور الغدة الدرقية من زيادة الوزن دون تغيير النظام الغذائي أو مستوى النشاط البدني.

برودة الأطراف: يمكن أن تكون برودة اليدين والقدمين علامة على انخفاض التمثيل الغذائي، والذي يحدث غالبًا مع قصور الغدة الدرقية.

بطء معدل ضربات القلب: غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بقصور الغدة الدرقية من بطء معدل ضربات القلب، والذي قد يكون أقل من 60 نبضة في الدقيقة.

الاكتئاب والمزاج: قد يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية من الاكتئاب، أو القلق، أو اضطرابات المزاج.

الأعراض الرئيسية لفرط نشاط الغدة الدرقية:

زيادة النشاط: غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بفرط نشاط الغدة الدرقية من زيادة مستويات الطاقة والعصبية والقلق.

فقدان الوزن: مع فرط نشاط الغدة الدرقية، قد تواجه فقدان الوزن حتى لو حافظت على نظامك الغذائي الطبيعي أو حتى لديك شهية متزايدة.

زيادة معدل ضربات القلب: يمكن أن تؤدي زيادة مستويات هرمونات الغدة الدرقية إلى تسريع معدل ضربات القلب، والذي قد يظهر على شكل نبض سريع أو خفقان.

تغيرات في النوم: يمكن أن يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية الأرق أو تغيرات أخرى في أنماط النوم.

مشاكل في الجهاز الهضمي: فرط نشاط الغدة الدرقية يمكن أن يسبب الجوع، والذهاب المتكرر إلى المرحاض، أو الإسهال.