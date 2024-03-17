هل تنقل محكمة حلوان من مقرها الحالي.. غدا صدور الحكم

تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الإثنين، جلسة الدعوى المقامة من محسن محمد محمود البهنسى و5 آخرين، والتي تطالب بوقف تنفيذ نقل محكمة حلوان.

تفاصيل دعوي نقل محكمة حلوان

وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر من وزير العدل بصفته بنقل مقر محكمة جنح مستأنف المعادى والبساتين ودار السلام ومحكمة جنح مستأنف حلوان والمعصرة والتبين و١٥ مايو من مقرهما الحالي بمحكمة حلوان الابتدائية إلى مقرها الجديد الكائن امتداد ١٥ مايو وذلك اعتبارا من ٢٠٢٤/١/١، واعتبار هذا القرار فيما تضمنه كأن لم يكن ولايترتب اى اثار قانونية.

وذكرت الدعوى أن القرار يأتي ضمن أعباء جديدة يتحملها المتقاضين، وتضاف إلي جملة الأعباء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى نعيشها.

يذكر أن المستشار وزير العدل عمر مروان أصدر قرار بنقل مقر محكمة جنح مستأنف المعادى والبساتين ودار السلام ومحكمة جنح مستأنف حلوان والمعصرة والتبين و١٥ مايو من مقرهما الحالى بمحكمة حلوان الابتدائية لمقرها الجديد الكائن امتداد ١٥ مايو.