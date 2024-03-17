عزبة حمادة بالمطرية تجمع المئات على مائدة إفطار 15 رمضان.. الشوارع المزينة تجذب الأجانب

ذاعت شهرة عزبة حمادة في السنوات الأخيرة بين مختلف الأماكن والمحافظات والدول العربية؛ ليأتي إليها الجميع لالتقاط بعض الصور التذاكيره مع أهاليها وأمام الجدران الملونة بأزهي الألوان وأجمل الرسومات الكرتونية والفنية، وأكثر ما يميزها تجهيزات الأفطار الجماعي المقرر اقامته يوم 15 رمضان من كل عام والذي يضم الألاف من الأهالي من مختلف المناطق على مائدة واحدة.

عزبة حمادة

ورصدت عدسة بوابة الوفد المشهد كامل داخل شوارع عزبة حمادة بالمطرية لتنقل الصورة المبهجة بأدق تفاصليها عن كواليس تلوين الحوائط بالرسومات الكرتونية وكيفية التحضير لأفطار الجماعي يوم 15 رمضان المقبل.

عزبة حمادة

عزبة حمادة

مصطفى حميد: فكرة الإفطار الجماعي يوم ١٥ رمضان بدات من ١٢ عاما

أوضح مصطفى حميد أحد مؤسسين فكرة الإفطار الجماعي يوم ١٥ رمضان منذ ١٢ عامًا مضت، أن منطقة عزبة حمادة تتميز بالحب والود بين الأهالي فمنذ نعومة أظافره هو يرى هذا الترابط الاجتماعي بين الجيران و بدات فكرة الفطار الجماعي به مع أصدقائه الـ٦، يوم الجمعة الموافق ١٥ رمضان عام 2012، بان أحضر كل واحد منهم بوجبة أفطاره من منزله الي المائده الصغيرة أمام منازلهم وتجمعوا عليها لأفطار وثم الذهاب الي الصلاة ثم لعب الكرة، وظلت هذة العادة تتكرر من عام تلو الآخر بين أهالي عزبة حمادة حتى أستمرت لوقتنا هذا، إلا ان تطور الوضع من ٦ أشخاص يفطرون على مائدة صغيرة الي 10 ألف شخص من مختلف المناطق يجتمعون على مائدة الأفطار الجماعي التى يصل طولها بطول الشارع، واضافة أن أهالي عزبة حمادة اثبتوا ان الحارة المصرية رمز للجدعنة والرجولة والحب.

عزبة حمادة

عزبة حمادة

عزبة حمادة

وكشف محمد مفتاح أحد منظمين فريق 15 رمضان تفاصيل كواليس الاستعداد للأفطار الجماعي الشهير والأكبر في عزبة حمادة الذي يضم مختلف الأعمار والجنسيات على مائدة واحدة، قائلا:" يتم الاستعداد لهذا اليوم من قبل حلول شهر رمضان بأكثر من ١٥ يوم، ويتم توزيع المهمام على الفريق المكون من ٢٥٠ فرد من أهالي عزبة حمادة، فهناك فريق مختص بالميديا واستقبال الصحفيين والاعلامين وفريق ثاني خاص بالمطبخ وفريق التنظيم وفريق الطيارة الذي يخدم على الضيوف ويساعد في كافة المسؤوليات المرتبطة بهذا اليوم.

عزبة حمادة

عزبة حمادة

عزبة حمادة

معاذ: التكليفات من المجهودان الذاتية من أهالي عزبة حمادة فقط

أضاف معاذ أحد مؤسسي الأفطار الجماعي يوم ١٥ رمضان في عزبة حمادة، أن يوجد صندوق للمناسبات يوضع بداخله مبالغ مالية من أهالي المنطقة فقط تكلفة الأفطار الجماعي تتم بالمجهودات الذاتية من أهالي المنطقة فقط، فلا يسمح بدعم أحد من الخارج ولا يوجد تدخل من نواب المنطقة مطلقًا، ان الوجبات يتم تحضيرها في بيوت بأيادي الأمهات اللواتي يحضرن أكثر من ٢٠٠ كليو من المحاشي، كما يوجد بيت الصعايدة المشهور بتقديم أشهى وجبات كباب الحله، أما المشويات تحضر في الشارع بأيادي أشهر الشيفات في منطقة المطرية، وقد تصل عدد الوجبات الي ١٠ ألف وجبة متنوعة، بالأضافة الي السلطات والمخلالات والعصائر.

عزبة حمادة

عزبة حمادة

عزبة حمادة

عزبة حمادة

الرسام ياسر علي: نستخدم الألوان البلاستيكية لرسم الحوائط وحب الأهالي يمنحنا الطاقة

قال الرسام ياسر علي أحد رسامين الجرافيتي المتطوعين المشاركين في تلوين حوائط منطقة عزبة حمادة، انه يتم أستخدام الألوان البلاستيكيه للرسم على الحوائط بالفرش المخصصه لرسم كافة الرسومات المرتبطة بشهر رمضان المبارك مثل بكار وبوجي وطمطم وعم شكشك وفنانيس وفطوطه وغيرها وأن الأطفال لهم دور كبير في المشاركة فهم يستكملون تلوين بعض الرسومات ليشعرون انهم جزء أساسي في هذا التغيير الكبير، ، واكد ان المشاركة ليست مجرد أمر عابر بل هى حدث مييز نابع من وجدانه بحب وامتنان شديد.

عزبة حمادة

عزبة حمادة

عزبة حمادة

عزبة حمادة

الرسام أحمد زبادي: شهرة عزبة حمادة بالحب والجدعنه وصلت لبلاد السند

وأكمل الرسام أحمد زبادي أحد رسامين الجرافيتي المتطوعين والمشاركين في تزين حوائط منطقة عزبة حمادة أن اشتهرت هذة المنطقة بالجدعنة والرجولة والحب والخير الدائم بين بعضهم البعض ووصل لخارج مصر، جعلته يترك عمله ليتفرغ لتلوين حوائط العزبة بالرسومات الرمضانية والشخصيات الفنيه لتصبح عزبة حمادة لوحة فنيه تعكس إبداع رسامين المطرية وهم الرسام محمود المصري وأحمد غريب وياسر علي وخالد عبدالناصر، أبو زيزو ومحمد أوبس، وأكد وان مكسبه الحقيقي هو مشاركته في هذا الحدث الإبداعي خاصة أنه تلاقى أكثر من إتصال هاتفي من أصدقائه بالخارج يعبرون عن فرحتهم الشديدة بفكرة الأفطار الجماعي يوم ١٥ رمضان وتغيير معالم المنطقة لتصبح مزار فني مميز يأتي إليها الجميع لالتقاط بعض الصور والتذكرية.

عزبة حمادة

عزبة حمادة

عزبة حمادة

أحمد زيزو: مكسبي الحقيقي مشاركتي مع رسامين المطرية لتزين عزبو حمادة

وأشار الرسام أبو زيزو أحد رسامين الجرافيتي المتطوعين والمشاركين أن الحوائط مليئة بالعبارات المتدوالة بين أهالي المنطقة لتكن مثال يقتدي به الآخرين فابرزها عبارة "علموني أعشق أصحابي، في حب الناس مجمعين، صناع البهجة، شكرا على الكلمة الحلوة، لمة العيلة"، وأضاف أن مشاركتة جعلته يشعر بالدفء والعزوة وأنه فرد حقيقي من أهالي عزبة حمادة.

عزبة حمادة

عزبة حمادة

عزبة حمادة

أحمد غريب: رسمي ل سيد مكاوي إضافه لمسة فنية لحوائط عزبة حماده

اختتم الرسام أحمد غريب أحد رسامين الجرافيتي المتطوعين والمشاركين انه حرص على عكس إبداعه في رسم الرسومات الكرتونية والفنية التي كانت أبرزها رسمة شخصية الفنان الراحل سيد مكاوي الذي لحن عدد من حلقات المسحراتي، وأعرب عن سعادته للمشاركة فهي أضافة لمسيرته الفنية، وأكد أن الحب هي كلمة السر الذي يملئ المكان وجعله يرسم بإبدع شديد ليظن الجميع أن الرسومات حقيقة تكاد تخرج من الجدران وتعيش وتتنفس بيبنا من كثرة الأتقان في الرسم.

عزبة حمادة

عزبة حمادة

عزبة حمادة

عزبة حمادة