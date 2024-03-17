مسلسل إمبراطورية ميم| محمود حافظ يعترف بحبه لنشوى مصطفى في الحلقة السابعة

بعد فترة طويلة من الاعجاب والتلميحات والمراقبة، اعترف محمود حافظ شقيق زوج خالد النبوي بحبه لنشوى مصطفى شقيقة النبوي .

ذهب محمود حافظ لوالدته الرافضة لأي ارتباط من عائلة مختار أبو النجا"خالد النبوي"، وطلب منها أن تأتي معه لطلب شد نشوى مصطفى، لتعلن رفضها الزواج منها.

يظهر خالد النبوي أبًا لـ 6 أطفال من مراحل عمرية مختلفة ومشكلات متعددة، وحلا شيحا المطلقة التي تعيش مع ابنتها، ليلتقيان سويًا خلال أحداث الفيلم ..فهل سيكون بينهما ارتباط الذي يتبعه حياة مشتركة لأبنائهما؟

مسلسل “إمبراطورية م” خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، ومحمد محمود عبد العزيز ومايان السيد وإلهام صفي الدين وهاجر السراج ومنى أحمد زاهر وآدم وهدان وإيمان السيد ونورهان منصور وليلى عز العرب وأحمد طلعت ومحمود حافظ، قصة إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة.