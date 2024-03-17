"السائح والطعام النوبي".. دراسة بحثية لجامعة طيبة بالأقصر بمجلة المنيا الدولية

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، بدراسة بحثية حول استكشاف تفضيلات السائح للطعام النوبي التقليدي، نشرت في مجلة المنيا الدولية لبحوث السياحة والضيافة، أعدها الدكتور صفوت آدم، منسق برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.



هدفت الدراسة إلى مدى قبول السائح لتجربة الطعام التقليدي النوبي وأثر ذلك على التجربة السياحية، إذ تشجع الدراسة البحثية سياحة الأطعمة والتي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستغلال الموارد الطبيعية والزراعية لإقليم النوبة وخدمة خطة تنشيط السياحة 2024.

كما أظهرت نتائج الدراسة بشكل عام أن تجربة الطعام النوبي في مصر أمر ممتع، لذا أوصت الدراسة بضرورة توافر الطعام التقليدي النوبي في قوائم طعام الفنادق، بالإضافة إلى تحفيز الفعاليات الغذائية مثل مهرجانات الطعام ووضع خطة استراتيجية لتعظيم الفوائد من تجارب الطعام التقليدي والمناسبات الغذائية.