«قناة السويس» يفتتح المقر الجديد لفرع جامعة 6 أكتوبر

افتتح حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك قناة السويس المقر الجديد لفرع جامعة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة بحضور قيادات البنك وتشرف حفل الافتتاح بحضور الدكتور هشام تمراز – نائب رئيس جامعة 6 أكتوبر واللواء وليد مشرفة أمين عام الجامعة.

وقال رفاعى إن افتتاح المقر الجديد للفرع يأتى فى إطار خطة البنك للتوسع داخل الجمهورية واستهداف المناطق الواعدة لدعم المشروعات بأنواعها. موضحا أن خطة البنك تعتمد على أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة فى مجال الخدمات المصرفية ويأتى ذلك متمشيًا مع خطة الدولة نحو التحول الرقمى بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

وأشار حسين رفاعى إلى ضرورة تيسير كافة الخدمات والمنتجات لشباب الجامعة وتنفيذ برامج مبتكرة لتناسب احتياجاتهم المتغيرة وعقد ندوات تعريفية وتثقيفية من شأنها نشر الوعى المالى والمصرفى لتتماشى مع استراتيجية الشمول المالى للدولة وكذلك تشجيع الطلبة على تطوير المنتجات والابتكار فى التكنولوجيا المالية.

يحتوى الفرع على الشاشات الرقمية التى تعرض المواد الإعلانية والفيديوهات التسويقية وذلك فى ضوء توجه البنك للحد من استخدام المطبوعات الورقية فى عمليات الدعاية والتسويق للمساهمة فى الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، بالإضافة لمنطقة الخدمات الرقمية الذاتية التى تتيح للعملاء التسجيل والحصول على كافة منتجات وخدمات البنك فى أسرع وقت ومن ثم يقوم ممثلى خدمة العملاء بالبنك باستكمال نموذج الحصول على المنتجات من خلال نظام إلكترونى تم تطويره من قبل البنك.

وأشار رفاعى بأنه فى إطار اهتمام بنك قناة السويس بفئة الشباب وأيضاً ترسيخ مبادئ المول المالى أطلق البنك باقة Beyond وهى الباقة المصممة خصيصًا لفئة الشباب من 16 إلى 35 عاماً والتى تتيح لمشتركيها الحصول على العديد من المميزات والخدمات المالية وغير المالية والتى تتناسب مع تطور احتياجات تلك الفئة العمرية.

وأشاد رئيس بنك قناة السويس بمجهودات فريق العمل بالبنك فيما يخص اختيار وتصميم وتنفيذ الأفرع الجديدة للبنك بالإضافة إلى تطوير العديد من الفروع القائمة الأمر الذى ساهم فى نمو أرباح البنك على مستوى كافة القطاعات والمنتجات واتساع قاعدة العملاء.