" النيل للطيران" تقيم حفل افطار للعاملين بقطاع الطيران والسياحه

بحضور وزير الطيران المدني

أقامت شركه النيل للطيران حفل إفطارها السنوي بفندق ميريديان المطار بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني والطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطه الطيران المدني والمهندس يحي زكريا رئيس الشركه القابضه لمصر للطيران واللواء طيار احمد منصور رئيس الشركه المصريه للمطارات ورؤساء شركات الطيران الخاصه العامله بمصر والعميد / ياسر سعد مستشار وزير الطيران للمتابعه والاشراف على شئون مكتب الوزير الطيار / عزت متولى رئيس الشركه القابضه لاكاديميه المصريه لعلوم الطيران وعدد من قيادات الوزاره ومسئولي شركات السياحه وانظمه الحجز ولفيف من الشخصيات العامه ورجال الصحافه والإعلام وخلال الحفل

القت السيده خلود العميان نائب رئيس مجلس اداره النيل للطيران كلمه رحبت فيها بالحضور وهنأتهم بشهر رمضان المبارك واشادت بمنظومه الطيران المدني المصري بقياده الوزير والجهد المبذول من تطوير وتوسعه للمطارات وتزويدها باحدث الاجهزه العالميه من اجل انتظام الحركه الجويه وزياده الطاقه الاستيعابية للمطارات المصريه واكدت بان قطاع الطيران المدني المصري يشهد نموا في اعداد المسافرين عبر المطارات المصريه وقدمت الشكر للفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني علي دعوته لمسئولي شركات الطيران الخآصه والجلوس علي منضده واحده لمناقشه وحل مشاكل القطاع من اجل جلب مزيد من الركاب والأفواج السياحيه لمصر واختتمت كلمتها بالتأكيد علي اهميه الصحافه والاعلام بقطاع الطيران كشريك استراتيجي لابراز الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الطيران المدني وفي كلمته اكد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران علي عمق العلاقات بين شركات الطيران الخآصه والوزاره

وقدم الشكر لشركه النيل للطيران حيث جمعت مسئولي شركات الطيران والسياحه علي افطار رمضاني وقال ان اتحاد شركات الطيران والعمل كشبكه واحده يصب في مصلحه قطاع الطيران

واكد بان السوق المصري سوق واعد ويستوعب حركه الطيران من والي مصر