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الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخب الكاراتيه بالحصوله على بطولة الدوري العالمي بتركيا

بوابة الوفد الإلكترونية

قدم وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي؛ بالتهنئة القلبية إلي الإتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى الأستاذ محمد الدهراوى، وذلك بعد تصدر المنتخب المصري للكاراتيه جدول ميداليات بطولة الدوري العالمي في أنطاليا بتركيا، وحصد خمس ميداليات بواقع ميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزيتين.


حيث توج بالميداليات الذهبية: عبدالله ممدوح في وزن 75 كجم، يوسف بدوي في وزن 84 كجم، والميدالية الفضية: طه طارق في وزن فوق 84 كجم، واحرز الميداليتين البرونزيتين أحلام حمدي في وزن 55 كجم وعبدالله هاشم في وزن 75 كجم.


أشاد وزير الشباب والرياضة بالأداء المتميز الذي ظهر عليه اللاعبون خلال تلك البطولة العالمية، مؤكدًا تمتع بمكانة مميزة مبنية على العلم والتخطيط السليم والتطبيق العلمي للأهداف الاستراتيجية التي تحققها، وهو دليل نجاح منظومة الرياضة المصرية في الألعاب الفردية والجماعية، ومنها الكاراتيه المصري.

 

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