الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

فلاديمير بوتين يحصد 87% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية

بوابة الوفد الإلكترونية

حصد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 87 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي انتهت الأحد، بحسب استطلاع لمعهد "فتسيوم" الرسمي أعلن التلفزيون العام نتائجه.

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وبحسب البيانات الأولية من لجنة الانتخابات المركزية: حصد بوتين على 87.97% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية بعد معالجة 24.4% من الأصوات، ونيكولاي خاريتونوف 3.8% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف 3.73%، وليونيد سلوتسكي 2.96%.


وشهدت الانتخابات الرئاسية الـثامنة في تاريخها الروسي الحديث على غير العادة استمرار التصويت لمدة ثلاثة أيام.

ويتنافس فيها الرئيس الحالي فلاديمير بوتين كمرشح مستقل، مع ثلاثة مرشحين في الاقتراع وهم سياسيون غير بارزين ينتمون إلى أحزاب معارضة.

 

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الجريدة الورقية