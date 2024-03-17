خبير قانوني يُعدد أسباب نجاح مسلسل “نعمة الأفوكاتو”

كشف الخبير القانوني وليد بريك، عن أسباب نجاح مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، موضحًا أن أسباب نجاح أي قضية يرجع إلى اقتناع المحامي بها وثقة الموكل به، ويأتي معهم الشغف والبحث والإبداع والتكوين، ومن ثم يُزين المحامي ما توصل إليه بكل موازين أطراف القضية تارة موكلة وتارة خصم وتارة أخرى محقق وتارة قاضي، وبين كل هذا تجتمع رسالته للمحكمة بكل وضوح وإنجاز.

وأضاف “بريك”، أن دور المؤلف والمخرج محمد سامي من أسباب نجاح المسلسل، كونه يسعى دائما من خلال الدراما ملامسًا لظروف الشعب المصري “وده اللي بيخلي معظم مسلسلاته تكون منقدمة سباق الدراما الرمضانية كل موسم وتحظى بنجاح عظيم”.

وأوضح أن مسلسل “نعمة الأفوكاتو” تناول رسالة المحاماة بشكل جيد للغاية بسرد مبسط نال إعجاب المشاهدين، ما بين شغف المحامي ورسالة المحاماة وما بين الواقع في بعض نواحي عمل المحامي من صعوبات يمر بها والظروف المحيطة والتحديات التي يواجهها خلال عمله وما بين الدراما التي قد تبعد نسبياً عن الواقع الحقيقي، وهذا مناخ جيد يُعطي الأمل في النجاح ممها كانت الظروف والتحديات التي يمر بها أي محامي في بداية مشواره العملي.

وأكد أن المحامي الناجح هو من يصنع لنفسه اسما بين أسماء الناجحين مهما واجه من تحديات، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأمور التي تكشفها باقي حلقات المسلسل حول رسالة المحاماة، وهو ما يحتاج لتقيم نهائي لأعمال الدراما المصرية لرسالة المحاماة السامية لإظهار الحق والحقيقة لتحقيق العدالة، مثمنا جملة الفنانة مي عمر في أولي حلقات المسلسل عندما قالت “المحاماة مش فهلوة”.