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الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مصطفى شعبان يُهدي البطلة الأوليمبية "نيرة عصام" 150 ألف ريال

بوابة الوفد الإلكترونية

أهدى الفنان مصطفى شعبان، البطلة الأوليمبية "نيرة عصام" والمصابة بـ "متلازمة داون"، مبلغ 150 ألف ريال خلال ظهوره معها في برنامج "شكرا مليون" المذاع على قناة السعودية.

وأكد شعبان أن "نيرة" من الشخصيات الملهمة التي أثّرت في مسيرته، موضحًا أنه تعلم منها مفهوم الإرادة ومواجهة الصعاب، معتبرا أنها "صاحبة إرادة قوية وتحقق أحلامها رغم ما تمر به".

من جانبها أعربت "نيرة"، عن سعادتها بهذه اللفتة الإنسانية مؤكدة أنها تربطها علاقة جيدة بالفنان مصطفى شعبان.

وظهرت نيرة عصام، لأول مرة خلال احتفالية قادرون باختلاف عام 2019، حيث قامت بالعزف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة ولاقت إشادة كبيرة آنذاك.

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