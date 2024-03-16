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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون يهزم الإسماعيلي في دوري الجمهورية بحضور "نبيه"

المقاولون 2007
المقاولون 2007

فاز فريق المقاولون العرب لمواليد 2007 على الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف في بطولة الجمهورية.

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المقاولون العرب يشارك في بطولة زد الدولية

سجل هدفي المباراة يوسف صابر ويوسف علي، وبهذا الفوز يحتل الفريق المركز الثالث لبطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.

ورحب الكابتن يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بالكابتن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2007  الذي حرص على حضور المباراة لاختيار العناصر المميزة لانضمامهم لصفوف المنتخب.

وقدم عبدالغني التهنئة للاعبين والجهاز الفني على أدائهم المتميز وتحقيق الفوز وتمنى لهم دوام التوفيق في المباريات القادمة.

يقود الفريق المدير الفني الكابتن أحمد سعيد ويعاونه المدرب الكابتن رامي سعيد ومدرب حراس المرمى الكابتن سيد جاد و مخطط أحمال التدريب الكابتن محمد صبري وإداري الفريق الكابتن علاء سعد وأخصائي إصابات الملاعب دكتور فهمي عبد الحميد.

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