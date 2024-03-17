الشباب والرياضة تستعد لإطلاق " القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية"

عقب النجاح الباهر الذي حققته وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ فعاليات ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية النسخة الأولى والثانية بمشاركة الشباب من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لدي كليات وأقسام الإعلام والاتصال والتوثيق في مختلف الجامعات والمعاهد العليا والاكاديميات بمصر والوطن العربي تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تستعد وزارة الشباب والرياضة لإطلاق النسخة الثالثة من البرنامج تحت عنوان " القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية" بمشاركة شباب الإعلام والاتصال والتوثيق من مختلف كليات وأقسام الإعلام والاتصال والتوثيق في الجامعات والمعاهد العليا والاكاديميات بدول العالم كافة.

الجدير بالذكر أن القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية ستشهد العديد من الفعاليات والجلسات الحوارية و النقاشية و ورش العمل والزيارات الميدانية المرتبطة بالعمل الإعلامي الشبابي لمساعدة دول العالم وحراكها نحو التنمية المستدامة والشاملة وكذلك دعوة شباب اعلام العالم لاعلاء قيم السلم والتفاهم الدولي والإنسانية من خلال الصناعة الشبابية الإعلامية عبر المتخصصين في مختلف دول العالم ، لمد جسور التعاون والتواصل والتلاحم والترابط والتكامل والتناغم بين شباب الإعلام في دول العالم كافة.

يذكر أن القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية تنفذها وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتعليم المدني من خلال الإدارة العامة لتأهيل الكوادر الشبابية والتعليم المدني بالتعاون مع الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والإدارة العامة للعلاقات الخارجية والدولية.