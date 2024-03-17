مسلسل صدفة| القبض على ريهام حجاج في قضية آداب بالحلقة السابعة

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل “صدفة” بطولة ريهام حجاج الكثير من الأحداث، حيث قرر مصطفي "أحمد أبو زيد" ابن أخت صدفة، أن يذهب لطارق "عصام السقا" ورفع عليه السلاح وهدده أن يعترف هل هو وعمه "رشدي الشامي" متفقين على صدفة "ريهام حجاج" أم أنه متفق مع صدفة على عمه. حاول طارق تهدئته وأخذ منه السلاح، وأقنعه أن صدفة ما هي إلا ضحية عمه، وأن عقد الزواج بينها وبين عمه مزور وهو يسعي لإثبات هذا التزوير.

كما شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل “صدفة” القبض على صدفة "ريهام حجاج" في قضية آداب، وذلك عندما قررت صدفة أن تذهب لعلي "سليم الترك" بعدما علمت أن فرح "نور إيهاب" ذهبت لمنزله، وهنا دخلت عليهم صاحبة المنزل واتهمت علي بأنه يحضر فتيات كل يوم للمنزل، واتصلت بالشرطة حتي يتم القبض عليهم.

وبالفعل تم القبض عليهم بقضية آداب، وذهب طارق "عصام السقا" على الفور لقسم الشرطة ليساعد صدفة، وهناك وأثناء حديثهما مع صاحبة المنزل علما أن علي بالفعل اصطحب بنتين لمنزله وواحدة منهما باتت عنده ونزلت وهي ترتدي نقاب، وهنا دب الشك في قلب صدفة بأنها الطالبة التي اختفت كانت عند علي.

شخصية ريهام حجاج فى مسلسل "صدفة"



حيث تظهر ريهام حجاج بشخصية مدرسة الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى شعبى.



شخصية خالد الصاوي

يلعب الفنان خالد الصاوى في مسلسل صدفة شخصية مصفف شعر شهير يتعرف على ريهام حجاج عن طريق الصدفة وتحدث بينهم العديد من المفارقات التي تقلب الأحداث رأسا على عقب.

مواعيد عرض مسلسل صدفة على dmc

وتأتى مواعيد عرض مسلسل صدفة لريهام حجاج يوميا طوال شهر رمضان فى تمام الساعة 12:15 صباحا، ويعاد عرض الحلقة فى تمام الساعة 6:30 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

وأعلنت قناة الحياة عرض مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج في موسم رمضان الساعة 8 و15 دقيقة.

كما أعلنت القناة الأولى المصرية، عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024، عبر شاشتها، حيث يعرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 10:30 مساء.

أبطال مسلسل صدفة رمضان 2024

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، ميار الغيطى، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك وعدد آخر من الفنانين.

ريهام حجاج وأيمن سلامة تعاون رابع مرة

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين النجمة ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، وذلك بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعاونا على سبيل المثال في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، ومسلسل لما كنا صغيرين.

