ننفرد.. بأسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركزي العريش و الشيخ زويد

اعتمد اللواء دكتور محمد عبدالفضل شوشة محافظ شمال سيناء ، كشف المزارعين الذين تم مراجعه ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمده 15 يوم من تاريخ 17/3/2024 إلي 1/4/2024 وبيان الكشوف كالآتي : -

مركز العريش ( أرض وضع يد ) عدد المزارعين (6) مزارع

تبدأ باسم / اشرف حسين محمد سلامة

وتنتهي باسم / سليمان حماد سلامة صبيح.

تبدأ باسم / اشرف حسين محمد سلامة وتنتهي باسم / سليمان حماد سلامة صبيح. مركز العريش ( ارض هيئة ) عدد المزارعين (3) مزارع.

تبدأ باسم / علي ابراهيم محمد ابو شيته.

وتنتهي باسم / نصره عيد نمر حسين.

تبدأ باسم / علي ابراهيم محمد ابو شيته. وتنتهي باسم / نصره عيد نمر حسين. مركز الشيخ زويد ( الجورة ) عدد المزارعين (4) مزارع.

تبدأ باسم / سليمان سليم زبيان اسليم.

وتنتهي باسم / سليمان زبيان اسليم سليم.

تبدأ باسم / سليمان سليم زبيان اسليم. وتنتهي باسم / سليمان زبيان اسليم سليم. مركز الشيخ زويد ( أبو الفيتة ) عدد المزارعين (1) مزارع.

باسم / منى فتحي عبد الرحمن محمد.

باسم / منى فتحي عبد الرحمن محمد. مركز الشيخ زويد ( الشلاق ) عدد المزارعين (1) مزارع.

باسم / احسينه مسعود سلامه.

باسم / احسينه مسعود سلامه. مركز الشيخ زويد ( الخروبة ) عدد المزارعين (1) مزارع.

باسم / فاطمة سالم موسي سالم.

وكلف عبدالفضل شوشة محافظ شمال سيناء وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة على المتابعة المستمرة وصرف كافة التعويضات على المستحقين وعمل تقرير دورى بصفة مستمرة للاعتماد فور استكمال كافة الأوراق الخاصة بالمزارعين المتضررين فى ربوع المحافظة