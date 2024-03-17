السلع التموينية تعلن عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن سكر خام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام، دون التقييد بمنشأ معين، وذلك لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية وهى اللجهة المستلمة للسكر.

وأوضحت الهيئة فى بيان لها اليوم ان فترة وصول الشحنة من 5 – 17 مايو أو من 18 – 30 مايو أو من 5 - 30 مايو 2024،

وتقدم أسعار العروض على أساس CIF بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي، على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 23 مارس 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بشارع القصر العيني.

باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين.