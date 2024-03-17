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الأحد 17 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

السلع التموينية تعلن عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن سكر خام

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام، دون التقييد بمنشأ معين، وذلك لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية وهى اللجهة المستلمة للسكر.
وأوضحت الهيئة فى بيان لها اليوم ان فترة وصول الشحنة  من 5 – 17 مايو أو  من 18 – 30 مايو أو من 5 - 30 مايو 2024،
وتقدم أسعار العروض على أساس CIF  بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي، على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 23 مارس 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بشارع القصر العيني.
باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين.

الجريدة الورقية