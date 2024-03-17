حكم قضائي بحق متهمين بسرقة المنقولات في 15 مايو

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حكما بالسجن 3 سنوات لمتهمين بسرقة منقولات في منطقة 15 مايو.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهما تهمه سرقة منقولات من داخل العقار.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 5991 لسنة 2023 جنايات 15 مايو والمقيدة برقم 2681 لسنة 2023 كلي حلوان، عن قيام المتهمين««محمود. ع»و «محمد .ط» لقيامها بسرقة منقولات مملوكه للمجني عليه «أحمد ع»، عندما إتجه إلى ديوان القسم وابلغ رحال الشرطة بتعرض شقته للسرقة منقولات من داخلها على الفور انتقل رجال المباجث وتم فحص كاميرا المراقبة وضبط المتهمان وبمواجهتهما أقروا بارتكابهما الواقعة.