إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالقاهرة الجديدة

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى القاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف الى مكان الحادث وتم نقل المصابين الي المستشفي.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق فى القاهرة الجديدة ، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف الى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة 5 اشخاص إثر حادث تصادم بين سيارة سوزوكى وأتوبيس، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

وكان قد اندلع حريق في مول تجاري شهير بمنطقة تجمع البنوك بشارع التسعين بالتجمع الخامس، صباح اليوم الأحد.

تلقت شرطة النجدة إخطارا باندلاع حريق كبير في مول تجاري بمنطقة تجمع البنوك في التجمع الخامس.



وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجاري أعمال السيطرة على الحريق.

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق اندلع في الطابق الثالث نتيجة ماس كهربائي، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء لإخماد النيران.

ويقوم رجال الحماية المدنية بجهود مضنية لسرعة محاصرة كرات اللهب التي انتشرت بصورة كبيرة بنطاق الحريق