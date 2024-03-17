5 ميداليات متنوعة لمنتخب مصر في بطولة البريميرليج

حصد لاعبو منتخبنا الوطني للكاراتيه خمس ميداليات متنوعة ضمن منافسات بطولة البريميرليج التي أقيمت في أنطاليا بتركيا.

تمكن لاعبو المنتخب من حصد ميداليتين ذهبيتين جاءتا من نصيب عبدالله ممدوح في وزن 75 كجم، ويوسف بدوي في وزن 84 كجم، بينما جاءت الميدالية الفضية من نصيب طه طارق في وزن فوق 84 كجم، وحصدت أحلام حمدي في وزن 55 كجم وعبدالله هاشم في وزن 75 كجم الميداليتين البرونزيتين.

أثنى محمد الدهراوي رئيس الاتحاد بالأداء الرجولي والمتميز الذي ظهر عليه اللاعبون خلال تلك البطولة العالمية حيث أكد أن الإنجازات تتوالى داخل جدران الاتحاد المصري للكاراتيه.

وواصل أن الانجازات المتتالية التي حققها لاعبونا في تلك البطولة العالمية لم تكن من فراغ وإنما وفقا لرؤية مدروسة وخطة ثابتة يسير عليها الاتحاد من أجل النهوض باللعبة وهو ما تحقق بالفعل منذ تولى المجلس الحالي للمسؤولية.

وتابع الدهراوي أن لاعبونا خاضوا فعاليات بطولة البريميرليج بمعنويات مرتفعة بعد المستوى اللافت للنظر الذي قدمه نجوم المنتخب خلال منافسات دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت في غانا.

أكد سيد نصر عضو مجلس الادارة ورئيس البعثة أنه سعيد للمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون والروح القتالية التي ظهروا عليها إلى أن تكلل مجهودهم بالنجاح.

وتابع أن إنجازات الاتحاد المصري للكاراتيه لن تتوقف عند ذلك فحسب لكنها ستتواصل فيما هو قادم من بطولات.

وشارك البطولة فيها 14 لاعبا ولاعبة هم عبد الله ممدوح ، يوسف عماد ، طه طارق ، احمد المصرى ، على الصاوى ، عبد الله هشام ، حازم سعيد، سلامة ، احلام حمدى ، منة شعبان ، حبيبه ماجد ، نورسين على ، ميار هشام ، سلمى ياسر.