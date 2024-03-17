محمد صلاح يواصل هوايته المفضلة أمام مانشستر يونايتد

واصل الدولي محمد صلاح نجم ليفربول سيطرته على مانشستر يونايتد بتسجيله هدفا جديدا في شباك الشياطين الحمر في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأحرز محمد صلاح 13 هدفا في 14 مباراة أمام مانشستر يونايتد و لا يوجد لاعب سجل أهدافا أكثر منه أمام فريق واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز منذ إنضمامه إلى ليفربول.

كما أنه منذ إنضمام محمد صلاح إلى ليفربول في موسم 2017/18 ، أحرز مو صلاح 13 هدفا في مرمى مانشستر يونايتد أكثر مما سجله اليونايتد في ليفربول (12) هدف.

وأصبح صلاح أول لاعب في التاريخ يسجل أمام الشياطين الحمر في 5 مباريات متتالية على أرض مانشستر يونايتد.