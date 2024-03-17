ضبط 121 مخالفة تموينية بمراكز القليوبية

تشكلت عدة حملات تموينية بمراكز ومدن محافظة القليوبية، بناءً على تعليمات علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات وتعليمات عيد عبدالله أبوزيد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومنال إحسان وكيلة مديرية تموين القليوبية.

وأسفرت الحملات عن الآتي:-

مركز شبين القناطر: حررت 24 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم وجود سجل زيارات.

إدارة تموين طوخ: تم تحرير 20 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبر ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعدم نظافة المعجن، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

إدارة تموين حي غرب شبرا الخيمة: تم تحرير 9 مخالفات لمخابز بلدية أنتجت خبر ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعدم نظافة المعجن.

إدارة تموين كفرشكر: تم تحرير 25 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبر ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعدم وجود سجل زيارات، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وغلق دون إذن.

إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة: تم تحرير 10 مخالفات لمخابز بلدية لإنتاج خبر ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان.

إدارة تموين شبين القناطر: تم تحرير 22 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبر ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم وجود سجل زيارات.

إدارة تموين قليوب: وحررت 11 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبر ناقص وزن، وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة المعجن، وعدم وجود قائمة تشغيل، وتصرف في 15 شيكارة دقيق بلدي مدعم.