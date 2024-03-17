وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفي حميات طوخ

قام الدكتور حموده الجزار وكيل وزاره الصحة بالقليوبية، باجراء جولة مروريه داخل مستشفى حميات طوخ، وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ وتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ.

كما تفقد العيادات الخارجية وتأكد من إنتظام سير العمل وتواجد الفريق الطبي النوباتجي، وتفقد قسم العنايات المركزه أطمئن على أحوال المرضى، وفي نهاية المرور توجه بخالص الشكر والتقدير للدكتورة ابتسام طارف مدير إدارة الحميات بالمديرية، ود. أسماء مهدي مدير المستشفي.

كما توجه بالشكر لفريق اشراف المديرية المتمثل في الدكتور أحمد الأعسر والدكتور أحمد رمزي من إدارة المستشفيات، ولفريق العمل بالعناية المركزة برئاسة الدكتور نادر محمد استشاري العنايات المركزة للكبار، علي الأداء المشرف والمتميز داخل المستشفي، هذا وقد رافق وكيل الوزارة أيضا أثناء المرورالدكتور جمال عبد الغني مدير الإدارة الصحية بطوخ..

والجدير بالذكر أن المستشفى تم إنشاءها عام ١٩٦٢ كجزء منفصل تابع لمستشفى طوخ المركزي على الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية، وحيث أن مستشفيات الحميات هي خط الدفاع الأول ضد الأمراض شديدة الخطورة لذا كان قرار وزارة الصحة لتصبح مستشفي حميات طوخ مستشفى مستقل بمساحة 1700 متر مربع.

هذا ولم تخضع المستشفى طوال فترة تشغيلها منذ إنشائها وحتى عام ٢٠٢٠ إلي أي أعمال تطوير شامل أو رفع كفاءة عدا أعمال الصيانة العادية وإصلاح أعطال التشغيل.

وحرصاً من مديرية الصحة بالقليوبية على استدامة تقديم الخدمة الطبية العلاجية بشكل آمن تم تطوير المستشفى تطوير شامل بما يتناسب مع معايير الجودة والأداء والمشاركة في المشروعات البحثية المتعلقة بالأمراض المعدية عام ٢٠٢١ وعقب انتهاء جائحة كوفيد ١٩ تم الإستلام النهائي المبنى عام ٢٠٢٢ ثم بدء توريد الأجهزة الطبية والغير الطبية للمبنى وتضم المستشفى قسم الحميات ( سعة ٧٤ سرير ) والأمراض المتوطنة، و الأقسام الداخلية سعة ٣٦ سرير، ورعاية مركزة سعة ١٦ سرير؛ ٥ أجهزة تنفس صناعي، ١٦ مونيتور، ورعاية مركزة للأطفال سعة ١٥ سرير ؛ ٣ جهاز تنفس صناعي؛ ١٥ مونيتور، و قسم الإستقبال ٧ أسرة.

بالإضافة إلى العيادات الخارجية الباطنة والكبد والجهاز الهضمي والأطفال.