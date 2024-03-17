النوم على البطن يزيد من خطر الإصابة بالشيخوخة| أطباء يكشفون التفاصيل

يحذر الأطباء من أن بعض وضعيات النوم يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وأحد أخطرها في هذا الصدد، يفكرون في النوم في وضع الجلوس.

تحدث متخصصون من NHS (الخدمة الصحية الوطنية، الخدمة الصحية الوطنية لبريطانيا العظمى) عن العلاقة بين وضعيات النوم وخطر الإصابة بمرض الزهايمر، مشيرين إلى أن بعضها يزيد من فرص المعاناة من مرض تنكس عصبي مرتبط بموت خلايا الدماغ وفقدان القدرات العقلية.

تشمل أعراض المرض فقدان الذاكرة، وصعوبة التركيز، وإبطاء عملية التفكير وقال الأطباء: "يمكنك زيادة خطر إصابتك الشخصية بهذه العلامات السلبية إذا كنت تنام بطريقة معينة".

قال أحد الخبراء، الدكتور ستيفن وينيجر، إن أحد أوضاع النوم التي تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر هو الوضع على البطن ومن الضار بشكل خاص لكبار السن النوم في هذا الوضع.

وأثناء النوم، يحاول جسمنا التخلص من السموم غير الضرورية والمواد الكيميائية غير المرغوب فيها وعندما تنام على معدتك، تمنعه من أداء هذه المهمة بشكل كامل.

وأوضح الطبيب أن التراكم بمرور الوقت، يمكن للمكونات السامة أن تلحق الضرر بالخلايا العصبية وتساهم في تطور الخرف".

وضعية نوم أخرى ضارة للغاية في وضعية الجلوس، وأضاف الدكتور وينيجر أنه في مثل هذا الوضع، لا توجد حركة ضرورية للسوائل التي يتخلص بها الجسم من "النفايات".

النوم على ظهرك أفضل قليلا. ومع ذلك، من أجل تدفق الدم الأمثل، مما يسمح للمركبات اللمفاوية بإزالة السوائل والسموم، ويوصي الباحثون بوضعية النوم على الجانب،" شارك المتخصص.