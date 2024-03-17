محمود صبري: أواكب التطور بمجال الملابس وأقدم عروض يومية للمواطنين بأسعار مخفضة

حقق صانع المحتوي محمود صبري الشهير بـ"تربو مصر", شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك وسط الكبار فى مجال الملابس.

وأكد محمود صبري أنه سعيد بتحقيق ذلك النجاح فى فترة وجيزة مشيرًا أنه فخور بثقة المواطنين فى منتجاته.

وأضاف أن تحقيقه ذلك النجاح لم يأتي وليد الصدفة بل بالجهد والاجتهاد ومواكبة التطور فى مجال الملابس باستمرار.

وتابع انه يحرص على تقديم جودة مقابل سعر جيد للمواطنين الذين يهتمون باقتناء الملابس.

وأشار محمود صبري ان مجال الملابس يشهد منافسة قوية بين الجميع لتقديم منتج جيد ينال اعجاب المواطنين، ولكن يفوز بالمنافسة الشخص الذي يجمع بين الجودة والسعر المخفض.

واختتم صانع المحتوي محمود صبري حديثه قائلًا: أشعر بالمواطنين فى ظل موجة ارتفاع الأسعار ولذلك أقدم عروض يومية بأسعار تنافسية مخفضة حتى يستطيعون الشراء والشعور بالسعادة، وذلك تيسيرًا عليهم فى الظروف المعيشية الصعبة.