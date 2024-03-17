ميلان يصعد لوصافة الدوري الإيطالي

فاز اي سي ميلان على هيلاس فيرونا بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

أحرز ثيو هيرنانديز الهدف الأول لصالح إي سي ميلان في الدقيقة 44 ليتقدم الروسونيري في الشوط الأول بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني أضاف الأمريكي كريستيان بوليسيتش ثاني الأهداف لصالح ميلان في الدقيقة 50 قبل أن يسجل نوصلين هدف تقليص الفارق لصالح هيلاس فيرونا في الدقيقة 64 .

وفي الدقيقة 79 سجل النيجيري صامويل تشوكويزي لاعب ميلان هدف فريقه الثالث ليفوز الروسونيري بثلاث أهداف مقابل هدف، ويقتنص الثلاث نقاط.

صعد ميلان إلى وصافة الدوري الإيطالي لينتزعها من يوفنتوس، بعدما وصل إلى النقطة 62، فيما يملك اليوفي 59 نقطة، بينما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.