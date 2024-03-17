لدغات

الأحد 17/مارس/2024 - 06:00 م 3/17/2024 6:00:03 PM

الدورى يحسم خارج المستطيل الأخضر..

فالدورى فى بلدنا ليس بالأداء والأهداف وبذل الجهد والعرق.. وإنما حسب هوية الحكام وانضمام شياطين الفار، فهم الذين يحددون الفائز والمهزوم تلبية لرغبة الأسياد ورضاء الزوجات.

.. واصبحنا مهزلة أمام الدول التى تحترم نفسها!

> الزمالك انتهز فرصة توقف الدورى وبدأ ثورة تصحيح لفريق الكرة بعد ان تعرض لغضب الجمهور، لأنه إذا كانت خسارة كاس مصر أمام الأهلى لم يعترض عليها أحد بعد التوبيخ الذى ناله حكم المباراة والفار لاحتسابهم هدفا للأهلى من تسلل.. إلا ان الهزيمة من الجونة أشعلت ثورة الغضب فقد جاءت نتيجة أخطاء المدرب واللاعبين وشعر مجلس الادارة بذلك وان الكرة واجهة وعصب النادى، فوجه جوميز بضرورة الاعتماد على الصفقات الجديدة وتولى حسين لبيب الاشراف على الكرة بدلا من أحمد سليمان.

.. وما زالت الرغبة فى ابعاد أحمد مجدى المدرب المساعد قائمة، وقد تحدث بين لحظة وأخرى لأن عملية جس نبض فكرة التغيير قائمة!

> للأسف.. حسام حسن سلم ذقنه للنادى الأهلى ورضخ لطلبه بعودة لاعبيه بعد مباراة المنتخب الأولى بحجة أن للأهلى مباراة افريقية مع سيمبا.. ومن بدا على شىء.. صار عليه.. لكن ده منتخب مصر.. ومين دلوقتى بيحب مصر؟!

> المصرى وإنبى وبيراميدز تتصدر الدورى العام فى غياب الزمالك والاهلى.. لكن عند عودتهما ستعود ريمة لعادتها القديمة، لأن نفسهما طويل ونفس بقية الأندية قصير جدًا!!

> أحمد رفعت لاعب فيوتشر ضحية عدم الاهتمام الطبى الدورى للاعبين الذى يتوقف على فحص بداية الموسم فقط.

اصابة أحمد رفعت فى القلب ليست وليدة لحظة سقوطه فى المباراة لكنها قديمة ووراثية.

متى نستخدم العلم فى الرياضة؟