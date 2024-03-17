قرية قلمشاه بالفيوم غارقة فى "الوحل والطين "

تعانى قرية قلمشاه فى مركز اطسا بالفيوم من المياة التى اغرقت اغلب شوارعها بسبب تغيير خط "الترشيح " وارتفاع منسوبه مما ادى الى ارتداد المياة واصبحت الشوارع برك من المياة وتلال من الوحل والطين , واصبح السير فى طرقات القرية دربا من المستحيل وتحول الاهالى الى "بهلوانات" يقفزون بين قطع الحجارة الذين القوها وسط المياة والاوحال وكتل الطين حتى يستطيعوا السير فى الشوارع ناهيك عن تعرضهم لانتشار الناموس والذباب الذى "نغص" عليهم حياتهم فضلا عن نشر الامراض .

عاطف عبد الوهاب من ابناء القرية يقول القرية اصبحت غارقة فى مياه الصرف او المياة الجوفية واصبحت واضحة فى اغلب الشوارع واقتحمت ايضا العديد من المنازل والمحال التجارية مما يتسبب في انتشار الأوبئة والأمراض بين الأهالي والمأساه ان بعض اصحاب المنازل هجروها بسبب غرقها فى المياة .

ويضيف المشكلة منذ اكثر من ثلاثة شهور والقرية غارقة في مياه الصرف الصحي ,منازل اوشكت أن تتهدم على أصحابها ، الناس لا يستطيعون السير ,حتى المستوصف الطبي يصعب الوصول إليه , ويصعب ايضا مرور السيارات وفى حالة حدوث حريق او حادث لاقدر الله لن تستطيع الإسعاف اوالمطافى والنجدة الوصول الى مكان الحادث .

ارتفاع منسوب خط الترشيح الجديد

وعن السبب فى المشكلة يقول ناصر معتمد من ابناء القرية منذ عدة اشهر بدات معاناة اهالى القرية بسبب تلف خط "الترشيح" الذى كان يقوم بتصفية المياة سواء الجوفية اومياة الصرف لان منسوب القرية منخفض عن بحر الغرق بحوالى ثلاثة امتار وكان يتم تصريف مياة خط "الترشيح" الى بحر "زنكت" ولكن بسبب تنفيذ مشروع الصرف الصحى تعرض هذا الخط للتلف وتم تدمير اجزاء ليست قليلة منه تصل لاكثر من400 متر . وقام مسئولى الصرف بتركيب خط "ترشيح" بدلا من الخط الذى تعرض للتلف ولكن اقل من الخط القديم وبارتفاع اكثر من نصف متر عن الخط القديم .وادى ذلك الى حدوث ارتداد فى المياة والتى اغرقت ما يزيد عن ثلث الشوارع فى القرية واقتحمت العيد من البيوت والمحال التجارية .

ويطالب محمد مصطفى "محاسب" بضرورة حل هذه المشكلة بانزال الخط الجديد الذى تم تركيبه ليكون فى مستوى الخط القديم وايضا القيام بعملية "تسليك" للخط القديم الباقى حتى يتم سحب المياة للقضاء على هذه المشكلة التى تؤرق ابناء القرية.

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