مدير التعليم يتابع انتظام الدراسة والانضباط الإداري بمدرسة أبوتشت الثانوية بنات

اجري المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية، اليوم الاحد 17 مارس الجاري يرافقه هاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، جولة تفقدية لمدرسة ابوتشت الثانوية بنات لمتابعة انتظام الدراسة والانضباط الإداري لاستكشاف المشكلات والعقبات التي تواجه سير العملية التعليمية وإيجاد الحلول المتاحة والمبتكرة لها، تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا .

وتفقد مدير عام الإدارة حجرات الفصول والأنشطة والمعامل والحديقة المدرسية وتجاذب االاحاديث مع الطالبات وحثهم علي الاستذكار الجيد للدروس اولا بأول مؤكدا علي أهمية التسلح بالعلم باعتباره السبيل الي تحقيق مستقبل أفضل.

كما تابع سجلات الإدارة المدرسية وقوائم الفصول والجدول المدرسي وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات.

وشدد مدير عام الإدارة علي تفعيل مجموعات الدعم المدرسي لجذب الطالبات داخل المدرسة ومجابهة الدروس الخصوصية ودمج دروس قناة مدرستنا ضمن البرنامج الدراسي وتسجيل الحصص من القناة وعرضها علي الطالبات بالإضافة إلى الإعلان عن مجموعات الدعم المدرسي داخل المدرسة وعن قناة مدرستنا لتحقيق قدر اكبر من الإستفادة لجميع الطالبات.

مؤكدا علي تتسجيل غياب الطالبات أولا بأول وتطبيق اجراءات الأمن والسلامة لتوفير مناخ آمن للطالبات والمعلمين طوال فترة الدراسة.

وفي سياق متصل قام مدير عام الإدارة بمتابعة فعاليات تدريب معلمي رياضيات الصف السادس الابتدائي وموجهي الرياضيات للمرحلة الابتدائية من قبل مستشار الرياضيات بالوزارة عبر شاشات الفيديو كونفراس المنعقدة بقاعة تدريب مدرسة ابوتشت الثانوية بنات تقدم قاصد بالتهنئة لمعلمي وموجهي الرياضيات بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق.