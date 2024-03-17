تحرير 535 محضر في حملات على المخابز والأسواق بسوهاج

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج أنه تم شن عدة حملات تموينية مكثفة بنطاق المحافظة وذلك تنفيذ توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء طارق الفقى محافظ الإقليم بإحكام السيطرة على الأسواق ومحال البقالة التموينية .

وقال المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج أن المديرية شنت حملات متفرقة تحت إشراف المهندس عفت رفعت اغابيوس وكيل المديرية لشئون الرقابة والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة والسيطرة على كافة الأنشطة بأنحاء المحافظة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة في إطار منظومة العمل الرقابي المتكامل لتوفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.



وأضاف وكيل الوزارة أن حملات المديرية والإدارات التابعة لها المكبرة خلال الأسبوع الماضي استهدفت المخابز والمحلات التجارية والأسواق ومحلات الجزارة في جميع أنحاء المحافظة.



وأكد المهندس محمد إبراهيم على أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر والمخالفات بلغ عددها ( ٥٣٥ ) جنحة تموينية على مدار الأسبوع الماضي

فى الفترة من ٢٠٢٤/٣/١٠ وحتى يوم ٢٠٢٤/٣/١٦ وجاء بيانها كالتالي : عدد (١١٩) محضر نقص وزن وعدد (٨١) محضر مواصفات وعدد (١١٦) محضر عدم إعلان عن مواعيد تشغيل وعدد ( ٦٠) محضر نظافة مخبز وغير ذلك من المخالفات التي تم تحريرها بإجمالى عدد ( ٥١٦) فى مجال المخابز وعدد (١٩) فى مجال الأسواق .

وأكد أيضا وكيل وزارة التموين بسوهاج على أنه لن يتم التهاون مع كل من يخالف القانون وسوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للقانون.



وأضاف المهندس محمد إبراهيم أن المديرية والإدارات التابعة لها تعمل بكل حزم لتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية التموينية على مستوى المحافظة لضبط الأسواق والأسعار وتحقيق الاستقرار بكافة الأسواق .