"جهود الدولة لدعم المرأة المصرية".. عنوان ندوة لسيدات حجازة بقنا

نظم مجمع إعلام قنا ، ندوة بجمعية شباب الخير للخدمات الاجتماعية بقرية حجازة قبلى التابعة لمركز قوص، بعنوان "جهود الدولة لدعم المرأة المصرية"، فى إطار خطة قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات، للاحتفال بيوم المرأة المصرية الموافق ١٦ مارس من كل عام.

حاضر بالندوة الدكتورة رانيا محمد الشهير.. مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بقنا، و نجاح يسين، عضو المجلس القومي للمرأة بقنا، وحنان صابر، مسئول وحدة تكافؤ الفرص وعضو وحدة حماية الطفل بديوان محافظة قنا، أدارها سهير السيد عبدالرازق، مسئول وحدة الاعلام السكاني بالمجمع.

تضمنت فعاليات الندوة، الرد علي أسئلة السيدات وتفنيد أهم الشائعات حول وسائل تنظيم الأسرة، مع تصحيح لبعض المعلومات المغلوطة المتداولة عن وسائل تنظيم الأسرة.

قالت نجاح يسين، عضو المجلس القومي للمرأة بقنا، إن الاحتفالات الخاصة بالمرأة في شهر مارس، تأتى تاكيداً لدور المرأة في الأسرة والمجتمع، فهى صاحبة الدور الرئيس في تحقيق الاستقرار الأسري ومن ثم المجتمعي.

و أشارت يسين، إلى دور المجلس القومي للمرأة في تقديم التوعية للسيدات في المجالات المختلفة من خلال حملات طرق الأبواب بالقري، ودور مكتب شكاوي المرأة في حل المشكلات المتعلقة بالسيدات من خلال الخط الساخن رقم ١٥١١٥ ويتم حل المشكلات في سرية تامة من خلال محاميات بالمجلس مجانا.

فيما تحدثت الدكتورة رانيا محمد الشهير، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بقنا ، عن الجهود التي تبذلها الدولة لدعم المرأة المصرية صحياً من خلال عدة مبادرات رئاسية منها الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، والإعتلال الكلوي والكشف المبكر عن سرطان الثدي، بجانب تقديم الرعاية الصحيه للسيدات من خلال فريق طبي بالوحدات وبالعيادات المتنقلة وتقديم وسائل تنظيم الاسرة مجانا.

وأشارت الشهير، إلى نموذج الصحة المجتمعية الذي يتم تنفيذه في خمس نوادي مرأة بالوحدات الصحية بقرى" حجازة قبلي وبحري، العليقات السباعي، الحجيرات"، بجانب الخدمات الصحية المقدمة بالوحدات، حيث يتم تعليم السيدات الحرف كالأشغال اليدوية والخياطة، بالاضافة للمطبخ التعليمي وتهدف النوادي لتمكين المرأة إقتصاديا.

و أوضحت حنان صابر، مسئول وحدة تكافؤ الفرص بديوان محافظة قنا ، بأن الوحدة تساهم فى تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجهها المرأة إيمانا بدور المرأة وقدرتها علي تحقيق التنمية، وذلك من خلال آليات متعددة من ضمنها التعاون مع مؤسسات الدولة للتوعية بالقضايا المختلفة وعلى رأسها الهيئة العامة للاستعلامات.