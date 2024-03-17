باريس سان جيرمان يسعى لتمديد عقد حكيمي

أنتشرت أنباء في الفترة الأخيرة عن رغبة المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، بالعودة إلى ناديه السابق ريال مدريد من جديد بعدما اقترب زميله مبابي من الرحيل للملكي.



أكدت تقارير صحفية فرنسية أن مبابي بات قريبا للغاية من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد بعد نهاية الموسم، ما يجعل مدربه لويس إنريكي لا يعتمد عليه في التشكيل الأساسي خلال المباريات.

أكدت التقارير الصحفية أن باريس سان جيرمان بدأ تحركاته من الدخول في مفاوضات مع ممثلي اللاعب حكيمي لتجديد عقده مع النادي الباريسي، والذي ينتهي في صيف 2026.

ويعتبر أشرف حكيمي من أهم لاعبي باريس سان جيرمان ولا يرغب النادي الباريسي في التفريط به، مثلما حدث برحيل نجوم سابقين مثل ليونيل ميسي ونيمار، وسيرجيو راموس.

بدأ النادي الباريسي تحركاته لتجديد عقد حكيمي لمدة 2-3 سنوات آخرى من أجل قطع الطريق على أي نادي آخر يحاول التعاقد معه بعد ذلك.

