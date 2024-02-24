ريال مدريد يخطط لاستعادة " حكيمي " مجانا

يخطط نادي ريال مدريد لاستعادة خدمات نجمه المغربي أشرف حكيمي الذي يلعب حاليا لصالح باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة "آس" أن الفريق الملكي يهتم كثيرًا بالتعاقد مع حكيمي الذي ينتهي عقده مع باريس في صيف 2026.

وأضافت إدارة ريال مدريد مستعدة للانتظار حتى انتهاء تعاقد حكيمي مع سان جيرمان، وضمه مجانا.

وأكدت : في كل الأحوال لا ينوي أشرف حكيمي مغادرة حديقة الأمراء في الصيف المقبل.

وكان أشرف حكيمي قد انتقل إلى صفوف الفريق الباريسي في صيف 2021 قادما من إنتر ميلان مقابل 60 مليون يورو.

وتدرج اللاعب المغربي بين ناشئي ريال مدريد، وصعد للفريق الأول في أواخر 2017 قبل الرحيل معارا إلى بوروسيا دورتموند في صيف 2018.