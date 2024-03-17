دقائق معدودة تفصلنا عن إفطار اليوم السابع من شهر رمضان المبارك، لتبدأ الليلة الثامنة من الشهر الفضيل، لذا يبحث الكثيرون عن دعاء سابع أيام رمضان للتقرب إلى الله.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، دعاء اليوم السابع من شهر رمضان المبارك.

دعاء سابع أيام رمضان

اجعل اللهم سعي فيه مشكورا، وذنبي فيه مغفورا، وعملي فيه مقبولا، وعيبي فيه مستورا، وارزقني فيه فضل ليلة القدر، وصير فيه أموري من عسر إلى يسر، اللهم غشني فيه بالرحمة، وارزقني التوفيق والعصمة، وطهر قلبي يامن لا يشغله إلحاح الملحين.

اللهم اجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك با أجود الأجودين، واذقني فيه حلاوة ذكرك، وأداء شكرك، واحفظني فيه بحفظك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين، اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، الفائزين لديك، المقربين إليك، وزحزحني فيه عن موجبات سخطك، اللهم أعني على صيامه وقيامه بتوفيقك ياهادي المضلين.

شهر رمضان المبارك

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.