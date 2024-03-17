الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

إياد نصار يعلن انتهاء تصوير مسلسل"صلة رحم".. فيديو

إياد نصار
إياد نصار

كشف الفنان إياد نصار، عن انتهاء تصوير مسلسله الجديد صلة رحم، الذي يشارك به في السباق الرمضاني الحالي 2024.

ونشر إياد نصار، مقطع فيديو من انتهاء تصوير مسلسل صلة رحم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

شاهد الفيديو من هنا 

شخصية إياد نصار في صلة رحم 


ويقدم اياد من خلال العمل شخصية دكتور حسام وهو طبيب تخدير، يقيم في إحدى الأحياء الشعبية المعروفة ومتزوج من يسرا اللوزي، ويستمر طوال حلقات المسلسل في مواجهة الأزمان والمشكلات التي تجمعه مع الفنانة أسماء أبو اليزيد، وضمن إطار درامي اجتماعي مشوق، حول ما إذا كانت قضية تأجير الأرحام بين الحرام والحلال. 

 

مواعيد مسلسل صلة رحم 

ويُعرض مسلسل صلة رحم، من خلال شبكة قنوات MBC مصر، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويُعرض أيضًا على منصة شاهد الرقمية.

أبطال مسلسل صلة رحم


مسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، ويجسد دول البطولة كلًا من إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد علي، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.

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