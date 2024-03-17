سكرتير عام البحيرة يتفقد قافلة المواد الغذائية "صناع الخير"

شهد اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اصطفاف قوافل المساعدات المخصصة للمحافظة، والتى أطلقتها مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمصرية للاتصالات we لتوزيع ١٠ آلاف كرتونة مواد غذائية علي الأسر الأولى بالرعاية في نجوع و قري المحافظة خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار "دايما على بالي"، بحضور كامل غطاس - السكرتير العام المساعد، والدكتورة فايزة زايد - وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

حيث تفقد اصطفاف الشاحنات المحملة بكراتين رمضان أمام ديوان عام المحافظة واستمع إلي شرح وافي عن تفاصيل الحملة ومستهدفاتها واطلع علي مكونات الكرتونة وطبيعة المواد الغذائية التي تحتويها وأعطى إشارة البدء لتحرك الشاحنات نحو قري المحافظة المختلفة للبدء في عملية التوزيع.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ،على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة ، للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى الدور الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجاً، وتكثيف المساعدات بها، ووجهت بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

وأوضح هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن التوزيع سوف يشمل كل الشرائح الأولى بالرعاية فى جميع أنحاء المحافظة ضمن مبادرة "دائما على بالي" ويستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية بكراتين مواد غذائية تصل وزن الكرتونة الواحدة ١٤ كيلو جراما تضم المواد الغذائية الضرورية منها الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وعن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً، من خلال تقديم كافة سبل الرعاية.