الأحد 17 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

الأحد والأربعاء.. مقرأة قرآنية وإفطار للصائمين بالبيت المحمدي

مقرأة
مقرأة

ينظم البيت المحمدي لدراسات التصوف وعلوم التراث مقرأة قرآنية طوال شهر رمضان يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع عقب صلاة العصر بحضور الأستاذ الدكتور محمد مهنا رئيس مجلس الأمناء يتبعه إفطار جماعي عقب الانتهاء من المقرأة.

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بالذكر وصلاة الأوابين.. البيت المحمدي يحيي ليلة النصف من شعبان اليوم

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البيت المحمدي يحتفي بذكرى الإسراء والمعراج والسيدة زينب رضي الله عنها

وأوضحت أمانة الدعوة بالبيت المحمدي أن هذه المقرأة تأتي ضمن أنشطة البيت المحمدي في إحياء أيام وليالي شهر رمضان بالذكر والقيام اغتنامًا لنفحاته التي يزداد فيها الثواب وتكثر فيها المنح الربانية وأن أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله هي الذكر وأحب الذكر هو قراءة القرآن فقد  أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبِّئُكم بخيرِ أعمالِكمْ، وأزكاها عندَ مليكِكِمْ، وأرفعها في درجاتِكُم، وخير لكم من إنفاقِ الذَّهبِ والورِقِ، وخير لكم من أن تلقَوا عدوَّكم فتضربوا أعناقَهم ويضربوا أعناقَكم؟ قالوا: بلى. قالَ: ذِكرُ اللَّهِ.

مجالس العلم والذكر تتنزل على أهلها السكينة

وأشارت أمانة الدعوة إلى  أن مجالس العلم والذكر تتنزل على أهلها السكينة، وتغشاهم الرحمة، وتحفهم الملائكة، ويذكرهم الله فيمن عنده؛ كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمَعَ قومٌ في بيتٍ من بيوتِ اللَّهِ يتلونَ كتابَ اللَّهِ، ويتدارسونَهُ فيما بينَهم إلَّا نزلَت عليهِم السَّكينةُ، وغشِيَتهُمُ الرَّحمةُ، وحفَّتهُمُ الملائكَةُ، وذكرَهُمُ اللَّهُ فيمَن عندَهُ.

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