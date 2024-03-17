مياه القاهرة: ننفذ خطة صيانة ومتابعة لجميع المحطات والمواقع طوال العام 

خلال تفقد محطة مياه الأميرية..

تفقد اللواء هشام السودانى - مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق محطة مياه الشرب بالأميرية يرافقه المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة، جاء ذلك فى إطار مراجعة شروط السلامة والجودة بجميع مراحل المحطة.

وشدد السودانى على أهمية استمرار أعمال الصيانات الدورية بجميع مراحل المحطة واستبدال أغطية غرف المحابس بأغطية من مادة GRP.

وأوضح المهندس مصطفى الشيمى أن الشركة تنفذ خطة صيانة ومتابعة وتفتيش لجميع المحطات والمواقع للشركة طوال العام لضمان استدامة الخدمة والالتزام بكافة معايير السلامة ومطابقة أعلى مواصفات الجودة فى عمليات إنتاج مياه الشرب إيماناً بالدور الهام لمياه الشرب واثرها على صحة الفرد والمجتمع.

وجدير بالذكر أن محطة مياه الأميرية تعد أحد أكبر محطات إنتاج المياه التابعة للشركة حيث دخلت الخدمة عام ١٩٦٠م وتبلغ مساحة منشآت المحطة ٤٧فدان ويبلغ متوسط طاقتها التصميمية ٦٥٠ ألف متر مكعب/ يوم ، حيث يبلغ عدد المستفيدين من فى خدمات المحطة ما يقرب من مليون ومائة الف نسمة بمناطق الزيتون- بعض مناطق بمصر الجديدة-الأميرية-الوايلى-حدائق القبة-المطرية-مدينة نصر-الزاوية الحمراء والشرابية. طريق النصر بالإضافة لخطوط المياه العكرة لري الحدائق العامة بالمناطق المخدومة.

يذكر أن استقبلت شركة مياه الشرب بالقاهرة متمثلا في قطاع الإعلام وخدمة العملاء وفدا من طلاب وطالبات كلية الإعلام جامعة المنوفية برئاسة برئاسة الاستاذ الدكتورالسيد السعيد - وكيل كلية الاعلام لشئون البيئة - جامعة المنوفية للتعريف بخدمات الشركة ودور الإعلام فى التواصل مع المواطنين ونشر الوعى بقضايا المياه وأهمية الحفاظ عليها.

وكان فى استقبالهم، اللواء محمد كلبوش رئيس قطاع الاعلام وخدمة العملاء، حيث تم تقديم عرض مختصر عن طبيعة عمل الشركة وتطوريها منذ عام 1865 وحتى وقتنا الراهن، والخدمات التي تقدمها، التي هي في تحديث دائم، تحديث يواكب الاساليب التكنولوجية فائقة الجودة بما يتناسب ومكانة الشركة التي تخدم أكثر من 15 مليون عميل في العاصمة .

وزار الوفد، المركز الاعلامي لمياه القاهرة، للتعرف على طبيعة عمله، والاطلاع على كافة النظم والآليات التى يتم استخدامها فى التعامل مع وسائل الإعلام، وكيفية إدارة الصورة الاعلامية والذهنية للشركة وأسلوب التعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة من العملاء عبر الخط الساخن 125 بالإضافة للنظم المستخدمة فى إدارة وتشغيل العمالة لتحقيق أعلى مستويات الآداء.

كما تم التعرف على دور ادارات التوعية وإدارة استطلاع الرأى وكذلك إدارة المشاركة المجتمعية للشركة والإدارة العامة للخط الساخن 125 ومركز خدمة العملاء بالوايلى وسيارات خدمة العملاء المتنقلة.

وأشاد الطلاب والطالبات بما شاهدوه من أساليب متطورة داخل منظومة العمل في قطاع الإعلام.. والدور المحوري لأخصائي العلاقات العامة في التعامل مع مختلف الشكاوي، وسرعة التعامل وحلها.. مبدين رغبتهم في المزيد من التدريب داخل المؤسسة في وقت لاحق، خاصة في فترة التدريب الصيفي الذي تنظمه الشركة سنويا

وقال اللواء محمد كلبوش، رئيس قطاع الإعلام وخدمة العملاء.. أن قطاع الإعلام وخدمة العملاء بالشركة، يعمل كلحقة اتصال واحدة، تكمل كل واحدة الأخرى، مؤكدا أن زيارات كليات الإعلام للقطاع يأتي ضمن الثمار الكبرى للشركة، لما يلعبه القطاع في تحسين الصورة الذهنية للشركة.