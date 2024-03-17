مستشار وزير الإسكان ورئيس مياه القاهرة يتفقدان محطة الأميرية

تفقد اللواء هشام السودانى، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، محطة مياه الشرب بالأميرية يرافقه المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة، جاء ذلك فى إطار مراجعة شروط السلامة والجودة بجميع مراحل المحطة.

وشدد السودانى، على أهمية استمرار اعمال الصيانات الدورية بجميع مراحل المحطة واستبدال اغطية غرف المحابس بأغطية من مادة GRP .

وأوضح المهندس مصطفى الشيمى، أن الشركة تنفذ خطة صيانة ومتابعة وتفتيش لجميع المحطات والمواقع للشركة طوال العام لضمان استدامة الخدمة والإلتزام بكافة معايير السلامة ومطابقة أعلى مواصفات الجودة فى عمليات إنتاج مياه الشرب إيماناً بالدور الهام لمياه الشرب واثرها على صحة الفرد والمجتمع.

محطة مياه الأميرية

وجدير بالذكر أن محطة مياه الأميرية، تعد أحد أكبر محطات انتاج المياه التابعة للشركة، حيث دخلت الخدمة عام ١٩٦٢م وتبلغ مساحة منشات المحطة ٤٢فدان، ويبلغ متوسط طاقتها التصميمية ٦٥٠ ألف متر مكعب/ يوم، حيث يبلغ عدد المستفيدين من فى خدمات المحطة ما يقرب من مليون ومائة الف نسمة بمناطق الزيتون- بعض مناطق بمصر الجديدة- الأميرية- الوايلى- حدائق القبة- غمرة- مدينة نصر- الزاوية الحمراء- منطقة الشرابية- طريق النصر، بالإضافة لخطوط المياه العكرة لري الحدائق العامة بالمناطق المخدومة.