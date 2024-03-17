سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأحد 17 مارس، مرتفعًا 33.90 نقطة, ليقفل عند مستوى 12762.43 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 379 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 136 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : أنابيب السعودية، ومتطورة، ووفرة، ودار المعدات، وسمو , الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أنابيب الشرق، والدرع العربي، ومجموعة إم بي سي، وعذيب للاتصالات، و ام آي اس الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 4.61% .

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : شمس، والباحة، ومجموعة فتيحي، وأنعام القابضة ، وباتك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أنابيب السعودية، ومتطورة، وأكوا باور، وأديس ، وأيان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، مرتفعًا 290.29 نقطة ليقفل عند مستوى 27279.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.6 ملايين سهم.

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الكويتية

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على انخفاض مؤشرها العام 5.28 نقاط ليبلغ مستوى 7437.94 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.07 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 105.2 ملايين سهم عبر 6423 صفقة نقدية بقيمة 25.9 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 18.81 نقطة ليبلغ 6116.40 نقطة بنسبة انخفاض 0.31 % من خلال تداول 47 مليون سهم عبر 2927 صفقة نقدية بقيمة 6.3 ملايين دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 1.94 نقطة ليبلغ مستوى 8147.46 نقطة بنسبة انخفاض 0.02 % من خلال تداول 58.19 مليون سهم عبر 3496 صفقة بقيمة 19.5 مليون دينار كويتيوفي موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 3.96 نقاط ليبلغ 5990.54 نقطة بنسبة انخفاض 0.07 % من خلال تداول 26.4 مليون سهم عبر 2134 صفقة نقدية بقيمة 5.4 ملايين دينار كويتي.