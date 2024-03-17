ليالي رمضان .. ننشر البرنامج التفصيلي لاحتفالات قصور الثقافة بالقاهرة



تنشر بوابة الوفد الالكترونية البرنامج التفصيلي لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة "ليالي رمضان الثقافية والفنية" 1445ه - 2024م بقصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما وغيرها من المواقع.

وتطلق غداً ضمن برنامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، في التاسعة مساء، ليالي رمضان الثقافية والفنية، بقصر ثقافة روض الفرج، وتستمر يوميًا بالقصر حتى 17 رمضان.

يتضمن حفل الافتتاح عروضا فنية متنوعة لفرق الفيوم والتل الكبير وقاطية للإنشاد الديني، تنظم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

كما يشهد القصر مجموعة كبيرة من الورش الحرفية والتراثية للجمهور في مجال "الخزف والفخار، الخيامية، السجاد، الكليم، الحصير، الخرز، المرسم، المكرمية، الإكسسوارات"، بالإضافة إلي ورش الحكي والألعاب الشعبية.

بجانب ذلك يقام معرض لمنتجات الحرف التراثية لإدارات الهيئة، وتنظم الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى.

وتقدم عدة ورش فنية للأطفال عن أهم مظاهر رمضان في شكل جداريات، وميداليات، ومجسمات صغيرة، ومطويات، لوحات من الفن الشعبي، مجسمات ثلاثية الأبعاد، طباعة ستنسل. كما تعرض مسرحية الأطفال "الوردة الزرقاء"، و"الفراشات".

وتنظم هيئة قصور الثقافة، برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، يتضمن فعاليات تتنوع بين العروض الفنية والسيرة الهلالية وعروض المسرح والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.