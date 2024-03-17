الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الحرس التونسي: إحباط 21 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 538 مهاجرًا

الحرس الوطني التونسي
الحرس الوطني التونسي

أعلن الحرس الوطني التونسي، اليوم الأحد، إحباط 21 عملية اجتياز للحدود البحرية، وإنقاذ 538 مهاجرا غير شرعي، وذلك في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

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الحرس الوطني التونسي: ضبط 3 عناصر تكفيرية في أقاليم باجة وأريانة وبنزرت

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الحرس الوطني التونسي: ضبط 10 عناصر تكفيرية في مناطق عدة

ضبط 10 أشخاص من منظمي عمليات الهجرة غير الشرعية

وذكر الحرس الوطني ـ في بيان ـ أن الوحدات التابعة للحرس البحري بإقليم الوسط تمكنت من إحباط 21 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإنقاذ 538 شخصا من بينهم أربعة تونسيين، والبقية من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، كما تم انتشال جثة.

وفي سياق متصل، تمكنت وحدات الحرس الوطني من ضبط 10 أشخاص من منظمي عمليات الهجرة غير الشرعية في إقليم صفاقس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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الجريدة الورقية