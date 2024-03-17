الأسهم القطرية تغلق مرتفعة بنسبة 0.02%

أغلق مؤشر الأسهم القطرية جلسة تداولاته خلال تعاملات، اليوم الأحد 17 مارس، على ارتفاع بنسبة 0.020 %، بواقع 1.930 نقطة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و257.980 نقطة.

الأسهم القطرية

وتم خلال الجلسة تداول 117 مليونا و736 ألفا و764 سهما، بقيمة 332 مليونا و188 ألفا و719.862 ريال، نتيجة تنفيذ 10 آلاف و545 صفقة في جميع القطاعات.

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 22 شركة، فيما انخفضت أسعار 22 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الكويتية

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على انخفاض مؤشرها العام 5.28 نقاط ليبلغ مستوى 7437.94 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.07 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 105.2 ملايين سهم عبر 6423 صفقة نقدية بقيمة 25.9 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 18.81 نقطة ليبلغ 6116.40 نقطة بنسبة انخفاض 0.31 % من خلال تداول 47 مليون سهم عبر 2927 صفقة نقدية بقيمة 6.3 ملايين دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 1.94 نقطة ليبلغ مستوى 8147.46 نقطة بنسبة انخفاض 0.02 % من خلال تداول 58.19 مليون سهم عبر 3496 صفقة بقيمة 19.5 مليون دينار كويتيوفي موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 3.96 نقاط ليبلغ 5990.54 نقطة بنسبة انخفاض 0.07 % من خلال تداول 26.4 مليون سهم عبر 2134 صفقة نقدية بقيمة 5.4 ملايين دينار كويتي.

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الأردنية

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على انخفاض بلغ نسبتة نحو 0.1%، ليصل الى مستوى 2497.30 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية بنحو 1.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.5 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1784 صفقة.

الأسهم المصرية تغلق على تراجع

الأسهم المصرية

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 2.038 تريليون جنيه بعد تداولات كلية بلغت 27.2 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81% ليبلغ 31061.88 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.94% مسجلاً 6819.88 نقطة، وخسر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 1.08% لينهي التعاملات عند مستوى 9767.3 نقطة.