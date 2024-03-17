الأحد 17 مارس 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

جهاز مدينة 15 مايو يشن حملة على منطقة الإسكان العائلي

جهاز مدينة ١٥ مايو
جهاز مدينة ١٥ مايو

قال المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو، إنه تم تنفيذ قرارات خاصة ببعض القطع المخالفة لشروط التعاقد بمناطق الإسكان العائلى بالمرحلة الرابعة بالمدينة، وذلك تحت إشراف المهندس محمد الكردانى، والمحاسبة مها عبدالوهاب، نائبى رئيس الجهاز، والعقيد شريف السباعى، رئيس شرطة التعمير بالمدينة

وأوضح “سعيد”، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرار غلق وتشميع للقطعة رقم 341 بمنطقة الإسكان العائلى، وقرار غلق وتشميع بالقطعة رقم 340، وغلق وتشميع بالقطعة رقم 245، وقرار غلق وتشميع بالوحدة 1 ق، لمخالفة تغيير النشاط.

إزالة مخالفة بناء زيادة فى مسطح غرفة السطح 

وأفاد رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو، بأن الحملة قامت أيضا بإزالة مخالفة بناء زيادة فى مسطح غرفة السطح بالقطعة رقم 312 بناء بالحي الرابع.

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