قرار جمهوري بتعيين نواب جدد لرئيس اقتصادية قناة السويس

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً رقم 78 لسنة 2024، بتعيين اللواء محمد أحمد نائباً لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، وتعيين الربان أحمد جمال نائباً لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، وتعيين الدكتور محمد عبد الجواد نائباً لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، وذلك لمدة عام اعتباراً من 10 مارس 2024.

والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي منطقة اقتصادية ذات مستوى عالمي من البنية التحتية ومركز صناعي وتجاري على ضفاف قناة السويس. بموقع استراتيجي على الطريق التجاري الرئيسي بين أوروبا وجنوب آسيا. تمتد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 455 كيلومترًا مربعًا، وتضم أربع مناطق صناعية وستة موانئ ذات موقع استراتيجي.

تمتلك الهيئة صلاحيات وسلطات كاملة على محور وقناة السويس في كل ما يتعلق بكافة الأنشطة والمشروعات المقامة داخل الإطار الجغرافي للمشروع دون تدخل من المحافظات التي تقع في نطاقها تلك المشروعات. ولها سلطة الولاية وصلاحية كافة الوزارات والمحافظات والهيئات داخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية دون المساس باختصاصات الوزارات السيادية والتي تشمل الدفاع والداخلية والعدل والخارجية.

