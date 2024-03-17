مسلسل مسار إجباري| هل امتلك عوامل جذب الانتباه لاستكمال أسبوعه الثاني؟

وضعتنا حلقات مسلسل مسار إجباري في حالة طبيعية وسلسلة على مستوى التمثيل والمشاهد ومناطق التصوير البسيطة التي تشبه الشارع المصري وابتعد قليلًا عن أجواء “الكمباوند” والطبقة المتوسطة الفارهة.

أحمد داش وعصام عمر.. شباب من قلب الشارع دون مجهود

دخل الثنائي أحمد داش وعصام عمر في قلوب وحياة الشباب أعطوا مرآة عاكسة لهواياتهم أحدايثهم ملابسهم مأكلهم ومشربهم وغيرهم، الذي أعطى للعمل صورة غنية بالواقع .

مسلسل مسار إجباري..ومضة ضوئية على أهمية الأخ

المُشاهد في كل حلقة إذا دخل في تفاصيل المشاهد والقصد منها، من الممكن أن يتدارك المواقف التي تحدث بين “علي و حسين” تعطي درسًا مهمًا في العلاقة بين الأشقاء السند والأمان “الجدعنة” تواجدهم سويًا في الشدة والرخاء، متعة قضاء حوائج الآخر، مثلما رأينا في مشهد اتمام عصام عمر الورق الخاص بالترخيص والشهادة الصحية لعربة الطعام التي يمتلكها أحمد داش.

مسلسل مسار إجباري.. تتر غنائي بعناون نابع من الأحداث

يُنصح بمشاهدة مسار إجباري لقصر حلقاته التي تبعدنا عن التطويل وحشو الأحداث دون داعي، وقرب أحداثها من المشاهد خاصةً من فئة الشباب، اللوحة الغنائية للتتر “مخبيالنا إيه يادنيا” بين الفنان طارق الشيخ والفريق الغنائي الشهير مسار إجباري ، السؤال الحقيقي لنهاية كل حلقة بسبب المستجدات المخيفة التي تحدث لهما دون توقع.

جاءت الحلقات السبع الأولى خالية من العنف سواء الضرب أو القتل أو التعنيف اللفظي ودون أصوات عالية صراخ انفعالات زائدة تجعل السياق الدرامي مشوه ومزعج للمتابع

يتصدر قصة مسلسل مسار إجباري كل من الفنان أحمد داش، والفنان عصام عمر، بمشاركة مميزة من نجوم الدراما " صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان.