الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل لانش بوكس

مسلسل لانش بوكس
مسلسل لانش بوكس

كشفت الحلقة السادسة من مسلسل لانش بوكس، اتفاق بسمة (غادة عادل) وندى (جميلة عوض) ومريم (فدوى عابد) مع مروان رئيس العصابة بمساعدتهم له  في غسيل الأموال.

واستعرضت الحلقة إعطاء مروان (المطرب شاهين) للعصابة أموال مزورة لشراء أجهزة كهربائية ليسترجعوها مرة أخري بأموال حقيقية، ووافق مروان مقابل أن يعطيهم 12.5% من الأرباح.

وانتهت الحلقة بزيارة وكيل النيابة لبسمة في منزلها و واجهها بصورتها مع مروان رئيس العصابة الإجرامية.

ويعرض مسلسل لانش بوكس، على قناة النهار في تمام الساعه العاشرة مساءً، ويعاد المسلسل في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، ويعاد مرة ثانية في تمام الساعة الرابعة الا ربع عصرًا.

يشار إلى أن مسلسل لانش بوكس، دراما كوميدية تتبع حياة ثلاث نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلاً لمشاكلهن. هؤلاء النساء العاديات، اللاتي يمضين يومهن كأي شخص آخر في الشارع أو في السوبر ماركت، يتحولن فجأة إلى عصابة تمارس أنواعًا مختلفة من الجرائم، كل ذلك بهدف الحفاظ والدفاع عن عائلاتهن.

يذكر أن يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة غادة عادل، كلا من : "جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، والمطرب شاهين، صدقي صخر، أسامة أبو العطا، علي السبع، وغيرهم، سيناريو وحوار عمرو مدحت، إخراج هشام الرشيدي.

جدير بالذكر أن مسلسل لانش بوكس، يعتبر بمثابة عودة قوية للنجمة غادة عادل بعد غياب سنوات عن المشاركة في السباق الرمضاني.

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