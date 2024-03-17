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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد مشروع سكن مصر وكمبوند جنة

المهندس عبدالرءوف
المهندس عبدالرءوف الغيطى

تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، موقف مشروع سكن مصر غرب الجامعات، وكمبوند جنة بالتجمع الثالث، مؤكداً ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والزراعة، وتنسيق الموقع بجميع مشروعات الإسكان بالمدينة.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن ذلك يأتي في إطار العمل على توفير سبل الراحة لقاطني مشروعات سكن مصر، ودار مصر، وجنة، بصفة خاصة، وقاطني المدينة عمومًا، مشدداً على ضرورة متابعة أي مخالفات بتلك المشروعات، للحفاظ على المظهر الجمالي للمشروعات المنفذة.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال الطرق بالامتداد الشرقي للمدينة، وأعمال رفع الكفاءة للأرصفة والطرق بالتجمع الثالث.
 

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