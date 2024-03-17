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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل زوجة واحدة لاتكفي الحلقة السابعة| موعد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل زوجة واحدة
مسلسل زوجة واحدة لا تكفي

يشارك مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” في الماراثون الرمضاني الجاري الذي يضم عدد من نجوم الدراما الكويتية والمصرية. 


عرض حلقات مسلسل زوجة واحدة لاتكفي

ومن المقرر أن تعرض حلقات مسلسل زوجة واحدة لاتكفي عبر قناة mbc في الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة وmbc دراما الساعة الـ 10 والنصف بتوقيت السعودية
مسلسل زوجة واحدة لاتكفي.القصة والأبطال

ومسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" بطولة هدى حسين، ماجد المصري، نور الغندور، آيتن عامر، فاطمة الصفي، سحر حسين، لولوة الملا، ليلى عبدالله، حمد اشكناني، ناصر الدوسري، زينب بهمن، نور الشيخ، خالد الشيخ، عبدالله الطراورة، سينتيا صاموئيل وغيرهم من إنتاج Mbc وجمال سنان/ Eagle Films، للمخرج علي العلي والمؤلفة هبة مشاري حمادة


أحداث مسلسل زوجة واحدة لاتكفي

تدور احداث مسلسل زوجة واحدة لا تكفي حول اطار اجتماعي متميز مليئ بالكوميديا ويحكي المسلسل قصة رشيد وهو الفنان المصري ماجد المصري وزوجته “هيلة” وهو الفنانة الكويتية هدي حسين والتي تعمل مديرة لمدرسة مختلطة بين البنين والبنات ولديها من الابناء ثلاث بنات وكانت الاسرة كلها تعيش حياة سعيدة لكن هناك بعض الأمور والأحداث ستعكر صفور الاسرة وستخلق صراعات فيما بينهم.

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